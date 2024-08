Vasco x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Athletico-PR se enfrentam às 20 horas (de Brasília) pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece em São Januário, no Rio de Janeiro. A partida da volta está marcada para o dia 11 de setembro, na Ligga Arena.

O time carioca eliminou o Atlético/GO na fase anterior, enquanto o Furacão tirou o Bragantino. Pela Série A, as duas equipes se enfrentaram na última segunda-feira, em São Januário, com vitória do Vasco por 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Amazon Prime Video.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Matheus Carvalho e Payet; Adson, Rayan e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Athletico-PR:

Léo Link; Thiago Heleno, Kaique Rocha e Lucas Esquivel; Erick, Gabriel Girotto, João Cruz e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini.

FICHA TÉCNICA | Vasco x Athletico-PR

Competição: Ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Data: 29 de agosto, quinta-feira.

Local: São Januário, Rio de Janeiro.

Horário: 20 horas (de Brasília).