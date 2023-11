Uruguai x Bolívia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Uruguai e Bolívia entram em campo nesta terça-feira (21), às 20h30, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, para disputar a 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A Celeste é a 2ª colocada das Eliminatórias, com 10 pontos, enquanto os bolivianos estão estão em 9º, com 3.

O Uruguai vem de vitórias marcantes contra Argentina em La Bombonera e Brasil no Centenário, ambas por 2 a 0. Já a Bolívia, venceu a primeira em casa, diante do Peru, por 2 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV 3.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Uruguai: Rochet; Araújo, Giménez, Cáceres e Viña; Ugarte, Valverde e De la Cruz; Pellistri, Canobbio e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Bolívia: Viscarra; Quinteros, Sagredo, Haquín e Fernández; Ramiro Vaca, Justiniano e Henry Vaca; Miguel Terceros, Algarañaz e Marcelo Moreno. Técnico: Antônio Carlos Zago.

URUGUAI X BOLÍVIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Data: 21/11/2023

Horário: 20h30 (de Brasília)