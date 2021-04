UFC Vegas: dois brasileiros no octógno e Gastellum X Whittaker; veja card, horários e onde assistir

Um dos confrontos mais esperados do UFC está prestes a acontecer. Pelos pesos-médios, Robert Wittaker e Kelvin Gastelum finalmente se encontrarão no octógono neste sábado (17), no UFC Vegas 24. Eles farão a luta principal no UFC Apex, em Las Vegas.

A disputa deveria ter acontecido no UFC 234, em fevereiro de 2019, mas Wittaker foi obrigado a fazer uma cirurgia às pressas. Desde então, os dois lutadores passaram por altos e baixos na divisão. Desta vez, Gastelum perdeu seu adversário original, que seria Paulo Borrachinha, devido a problemas de saúde do brasileiro. Wittaker é o atual líder do ranking dos 84 kg.

Veja encaradas do UFC Vegas 24

Defendendo as cores do Brasil estarão no card o peso-pena Ricardo Ramos, que enfrentará Bill Algeo; e pelo peso-galo feminino, Josiane Nunes estreará no óctógona diante de Zarah Fairn.

Card do UFC Vegas 24

Transmissão: Canal Combate

Card principal - início previsto para as 23h

Peso-médio: Robert Whittaker x Kelvin Gastelum

Peso-leve: Jeremy Stephens x Drakkar Klose

Peso-pesado: Andrei Arlovski x Chase Sherman

Peso-médio: Abdul Razak Alhassan x Jacob Malkoun

​Peso-leve: Luis Peña x Alex Muñoz

Card preliminar - início previsto para 20h

Peso-pena: Ricardo Ramos x Bill Algeo

Peso-mosca: Tracy Cortez x Justine Kish

Peso-pesado: Alexandr Romanov x Juan Espino

Peso-palha: Jessica Penne x Lupita Godinez

Peso-médio: Bartosz Fabinski x Gerald Meerschaert

Peso-galo: Zarah Fairn x Josiane Nunes

​Peso-galo: Tony Gravely x Anthony Birchak