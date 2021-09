UFC Vegas 36: Luigi Vendramini representará Brasil no octógono; veja card, horários e onde assistir

O brasiliense Luigi Vendramini será o único representante do Brasil neste sábado (4), em Las Vegas, no UFC Vegas 36. Ele enfrenta o estreante inglês Paddy Pimblett, na categoria peso-leve. A luta está prevista para ser a primeira do card principal e tem polêmica.

Vendramini tem 11 lutas no cartel, sendo 9 vitórias e 2 derrotas, enquanto o britânico, que faz sua estreia no UFC, tem 19 lutas oficiais: 16 e 3 derrotas. A expectativa é de uma luta franca entre Vendramini e Pimblett.

Veja encaradas:

Luigi Vendramini Atleta de MMA "Ele tá falando demais, desafiando o Khabib, McGregor, xingando todo mundo... Primeiro ele tem que vencer a mim, que estou lá embaixo. Aí ele vai poder falar um pouquinho, mas o próximo, e o próximo e o próximo, ele vai ter que ser homem pra ganhar. Foi o que eu aprendi aqui", comentou Vendramini, em entrevista ao Combate.

Luta principal

Na luta principal da noite, se enfrentam Derek Brunson e Darren Till, na categoria peso-médio. O confronto não vale cinturão, mas é um caminho para chegar ao topo da categoria e medir forças com o campeão Israel Adesanya.

Aos 37 anos, Brunson busca a quinta vitória em sequência. O card tem 24 lutas, sendo 18 vitórias e 6 derrotas. O último revés do lutador estadunidense foi justamente contra Adesanya. Já o britânico Till vem de derrota para Robert Whittaker, em julho de 2020. Ao todo, são 21 lutas no cartel: 18 vitórias, 2 derrotas e um empate.

UFC Vegas 36: Brunson x Till

4 de setembro de 2021, em Las Vegas, Estados Unidos

Card Principal (17h, horário de Brasília)

Peso-médio: Derek Brunson x Darren Till

Peso-pesado: Tom Aspinall x Sergey Spivac

Peso meio-médio: Alex Morono x David Zawada

Peso meio-pesado: Modestas Bukauskas x Khalil Rountree

Peso-leve: Paddy Pimblett x Luigi Vendramini

Card Preliminar (14h30, horário de Brasília)

Peso-mosca: Molly McCann x Ji Yeon Kim

Peso-galo: Jack Shore x Liudvik Sholinian

Peso combinado 68Kg: Julian Erosa x Charles Jourdain

Peso-médio: Dalcha Lungiambula x Marc-Andre Barriault

Peso-galo: Jonathan Martinez x Marcelo Rojo

