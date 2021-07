UFC Vegas 33: Hall x Strickland e dois brasileiros no octógono; veja card, horários e onde assistir

No UFC Vegas 33, em Las Vegas, Uriah Hall e Sean Strickland fazem a luta principal deste sábado (31), na categoria peso-médio (até 84,4kg). Dois lutadores experientes e que prometem muita trocação para o público. Hall, por exemplo, atende pelo apelido de "Homem Ambulância", pela boa trocação e muitos nocautes no currículo. O jamaicano tem 17 vitórias e 9 derrotas no cartel, e vem de uma sequência de quatro conquistas.

Enquanto isso, Sean Strickland tem 23 vitórias e apenas três derrotas na trajetória. O norteamericano, ótimo striker, também vem de uma boa sequência de quatro resultados positivos. Aos 30 anos, na 11ª colocação na categoria, Sean busca mais uma vitória para subir na organização e sonhar com disputa de cinturão.

Brasileiros

A noite terá a participação de dois brasileiros. A primeira a subir no octógono será Glorinha de Paula, na categoria peso-palha (até 52,6kg). A adversária será a norteamericana Cheyanne Buys. As duas lutadores gostam da trocação, então será mais um confronto com possível nocaute.

Glorinha de Paula Lutadora de MMA Ela é muito agressiva, é a parte perigosa, coloca volume, por isso, trabalhei a movimentação para pegá-la no contra-golpe. Eu acho que consigo ler melhor a luta do que ela, escolher os golpes e me posicionar melhor. Essa é a minha vantagem. Eu vou buscar o nocaute o tempo inteiro

No co-main event, o brasiliense Rani Yahya toca as luvas com o sul-coreano Kyung Ho Kang, na categoria peso-galo. O brasileiro responde por 27 vitórias, 10 derrotas e um empate, enquanto Ho Kang vem de 17 vitórias e oito derrotas. Confiante para a luta, Rani afirma que o rival é inferior em todas as áreas do MMA.

Rani Yahya Lutador de MMA Ele não enfrentou ninguém do grappling como eu. A trocação é bem básica, começa mais rápido e depois o ritmo diminui. Tem a questão da envergadura, que ele usa um pouco, mas é muito básica. Não me parece ter poder de nocaute também. Não tem nenhuma vitória por nocaute

UFC VEGAS 33: Hall x Strickland

31 de julho de 2021, no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos

CARD PRINCIPAL (22h, horário de Brasília)

Peso-médio: Uriah Hall x Sean Strickland

Peso-galo: Kyung Ho Kang x Rani Yahya

Peso-palha: Cheyanne Buys x Glorinha de Paula

Peso-meio-médio: Niklas Stolze x Jared Gooden

Peso-mosca: Ryan Benoit x Zarrukh Adashev

Peso-meio-médio: Bryan Barberena x Jason Witt

CARD PRELIMINAR (19h, horário de Brasília)

Peso-pena : Collin Anglin x Melsik Baghdasaryan

Peso-leve: Rafa Garcia x Chris Gruetzemacher

Peso-pena: Danny Chavez x Kai Kamaka

Peso-palha: Jinh Yu Frey x Ashley Yoder

Peso-meio-médio: Philip Rowe x Orion Cosce

