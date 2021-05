UFC Vegas 25: quatro brasileiros no octógono; veja card, horários e onde assistir

Os meio-pesados Dominick Reyes (12-2-0) e Jiri Prochazka (27-3-1) se enfrentam neste sábado (1º), na luta principal do UFC Fight Night, no UFC Apex, em Las Vegas. Os dois lutares buscam o topo da categoria para a disputa de cinturão. Reyes já teve duas chances entre os lutares até 93 kg: uma contra Jon Jones e outra diante de Jan Blachowicz.

Para Jiri Prochazka, uma vitória também o colocaria entre os principais concorrentes ao cinturão. O atleta tcheco é o quinto da divisão e foi contratado pelo UFC no ano passado. A estreia foi com um nocaute em Volkan Oezdemir, aos 49 segundos do segundo round. Ele acumula 12 vitórias seguidas.

Brasileiros no octógono

A noite terá uma luta entre duas brasileras no card principal do UFC. Pelo peso-mosca, se enfrentam Poliana Botelho e Luana Carolina. Natural de Muriaé, em Minas Gerais Poliana tem três vitórias e duas derrotas desde que foi contratada. A luta desponta como uma recuperação, diante da última derrota para Gillian Anderson.

Já Luana "Dread", como é conhecida, tem uma vitória e uma derrota. Venceu Priscila Pedrita em 2019, mas foi superada por Ariane Lipski no ano seguida. Dread, que teve pouco tempo de preparação, falhou na passagem, mas a luta foi mantida. Ela precisará repassar 20% da bolsa para a mineira.

Uma oportunidade especial também para a paraibana Luana Pinheiro. Recém contratada, precisará mostrar serviço contra a veterana Randa Markos, que está cambaleando dentro da organização. Luana participou do "Dana White’s Contender Series", quando nocauteou a americana Stephanie Frausto e recebeu elogios do presidente do UFC.

O quarto representante do Brasil será Felipe Colares, do Amapá. O chamado Cabocão enfrentará o americano Luke Sanders, em busca de recuperação. Felipe perdeu a última luta para Montel Jackson, por decisão unânime.

Luta cancelada

Uma das lutas do card preliminar precisou foi cancelada. Gabriel Benítez ficou 2kg acima do peso, o que causou a recusa do seu oponente, Jonathan Pearce, no peso-pena.

“Infelizmente, meu oponente se pesou com quase cinco libras acima e por isso nossa luta está cancelada. Fiz minha parte ao bater o peso e não vou premiá-lo aceitando a luta e dando alguma vantagem. Estou tentando ser esperto com minha carreira, e espero estar de volta ao cage em breve”, descreveu o Pearce.

Card UFC Vegas 25

TRANSMISSÃO: CANAL COMBATE

CARD PRINCIPAL - INÍCIO PREVISTO PARA 23H

Peso-meio-pesado: Dominick Reyes x Jiri Prochazka

Peso-pena: Giga Chikadze x Cub Swanson

Peso-meio-pesado: Ion Cutelaba x Dustin Jacoby

Peso-médio: Sean Strickland x Krzysztof Jotko

Peso-galo: Merab Dvalishvili x Cody Stamann

Peso-mosca: Poliana Botelho x Luana Carolina

CARD PRELIMINAR - INÍCIO PREVISTO PARA 20H

Peso-palha: Randa Markos x Luana Pinheiro

Peso-pena: Kai Kamaka x TJ Brown

Peso-palha: Loma Lookboonme x Sam Hughes

Peso-médio: Andreas Michailidis x KB Bhullar

Peso-pena: Luke Sanders x Felipe Colares

