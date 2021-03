UFC 259: Amanda Nunes atropela rival e fica perto de recorde; Adesanya perde; veja resultados

Ela é um dos maiores (se não for a maior) nomes do esporte brasileiro na atualidade. Amanda Nunes mostrou toda a superioridade na artes marciais mistas ao derrotar, com finalização no primeiro round, a australiana Megan Anderson, assegurando o cinturão peso-pena no UFC 259, disputado nesta madrugada, em Las Vegas (EUA). Ela ainda possui um segundo cinturão, este do peso-galo.

Em apenas 2 minutos de luta, ela dominou completamente a rival, não sendo ameaçada em nenhum instante. Por fim, com a australiana completamente dominada, aplicou uma chave de braço, obtendo mais uma vitória na carreira.

Esta foi a 12ª vitória consecutiva de Amanda, que possui a segunda maior sequência do Ultimate na atualidade, atrás apenas de Kamaru Usman, com 13.

Tentativa frustrada

Para se ter uma ideia de como é difícil manter dois cinturões, o nigeriano Israel Adesanya arriscou subir de peso e enfrentar o polonês Jan Blachowicz, pelos meio-pesados.

Por decisão unânime, o europeu levou a melhor e manteve o cinturão.

Confira todos os resultados do UFC 259

UFC 259

6 de março de 2021, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL:

Jan Blachowicz venceu Israel Adesanya por decisão unânime (49-46, 49-45 e 49-45)

Amanda Nunes venceu Megan Anderson por finalização aos 2m03s do R1

Aljamain Sterling venceu Petr Yan por desclassificação aos 4m29s do R4

Islam Makhachev venceu Drew Dober por finalização a 1m37s do R3

Aleksandar Rakic venceu Thiago Marreta por decisão unânime (29-28, 29-28 e 30-27)

CARD PRELIMINAR:

Dominick Cruz venceu Casey Kenney por decisão dividida (28-29, 29-28 e 30-27)

Kyler Phillips venceu Song Yadong por decisão unânime (triplo 30-27)

Askar Askarov venceu Joseph Benavidez por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-26)

Kai Kara-France venceu Rogério Bontorin por nocaute técnico aos 4m55s do R1

Tim Elliott venceu Jordan Espinosa por decisão unânime (30-27, 30-27 e 30-25)

Kennedy Nzechukwu venceu Carlos Ulberg por nocaute técnico aos 3m19s do R2

Sean Brady venceu Jake Matthews por finalização aos 3m28s do R3

Amanda Lemos venceu Livinha Souza por nocaute técnico aos 3m39s do R1

Uros Medic venceu Aalon Cruz por nocaute técnico a 1m40s do R1

Trevin Jones venceu Mario Bautista por nocaute técnico aos 47s do R2