Ucrânia x Itália: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ucrânia e Itália entram em campo nesta segunda-feira (20), às 16h45 de Brasília, na Leverkusen Arena, em Leverkusen (ALE), para disputar a décima rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa 2024. As seleções estão no Grupo C.

O jogo é um confronto direto por vaga na Euro de 2024. A Ucrânia ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação, com 13 pontos conquistados até o momento. Já a Itália está na segunda posição do Grupo C, somando os mesmos 13 pontos em sete rodadas disputadas. Os italianos levam vantagem pelo saldo de gols e precisam apenas de um empate para se classificar.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ucrânia: Trublin, Karavayev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko, Sydorchuk, Zinchenko, Vanat, Sudakov, Mudryk e Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

Itália: Donnarumma, Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Berardi, Raspadori e Chiesa. Técnico: Luciano Spalletti.

UCRÂNIA x ITÁLIA | FICHA TÉCNICA

Competição: décima rodada das Eliminatórias da Eurocopa

Local: Leverkusen Arena, em Leverkusen (ALE)

Data: 20/11/2023 (segunda-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)