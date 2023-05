TV Verdes Mares transmite ao vivo Grêmio x Fortaleza pela Série A neste domingo (14)

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Grêmio x Fortaleza neste domingo, (14). O confronto entre as equipes é válido pela 6ª rodada da Série A e ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Antero Neto comanda a transmissão que terá comentários de André Almeida e reportagem de Raísa Martins. Esse timaço estará ao vivo a partir das 15h45.

Na Verdinha FM, Jota Rômulo faz a narração, que terá Wilton Bezerra nos comentários e Marta Negreiros na reportagem. O Diário do Nordeste também acompanha a partida em tempo real.

Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Leão ocupa a 6ª posição, com 9 pontos, enquanto que o time gaúcho está em 10º, com 7.

GRÊMIO X FORTALEZA

Competição: Série A do Brasileiro - 6ª rodada

Data: 14.05.2023

Horário: 15h45h

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre