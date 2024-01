TV Verdes Mares terá seis patrocinadores na transmissão do Campeonato Cearense 2024

A TV Verdes Mares terá seis parceiros nas transmissões do Campeonato Cearense 2024: Normatel, Brisanet, Bet Nacional, Esmaltec, Minalba e Nacional Gás. A cobertura do Campeonato Cearense começa no próximo dia 20 de janeiro com o jogo entre Fortaleza x Horizonte, às 16h40, na Arena Castelão.

O Sistema Verdes Mares de Comunicação é o novo detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense. O anúncio aconteceu em novembro de 2023, em contrato firmado com a Federação Cearense de Futebol pelos próximos três anos. As emoções do campeonato serão exibidos na tela da TV Verdes Mares e no ge.globo/ce.

Soma-se a isso, toda a cobertura do Sistema Verdes Mares no dia a dia, acompanhando de perto os clubes participantes e também outras competições chanceladas pela FCF. O Diário do Nordeste, a Verdinha FM e a TV Diário também estarão na cobertura do campeonato durante toda sua edição.