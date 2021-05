Turfe: seis páreos com Puro Sangue Inglês movimentam Jockey Club Cearense

A tradicional cocheira do Stud Mági voltou a mostrar sua força e performance nas competições turísticas com seus animais Puro Sangue Inglês. Na tarde de sábado passado, no cumprimento da 6ª Reunião da Temporada 2020/2021, seis páreos foram corridos nas raias do Jockey Club Cearense.

24 corredores Puro Sangue Inglês estiveram em ação. Nos páreos, destaques para as vitórias dos pupilos do Stud Mági. King Xënon (E. Sousa) e Forte Cheyenne (E.Gomes). Os corredores Puro Sangue Inglês vão estar de volta às provas clássicas no JCC, dia 19 de junho , com o VII GP Mági Everaldo em 2.200 metros.

Corredores PSI do Derby Club Sobralense e Jockey Club de Pernambuco vão estar presentes neste evento.

O calendário, movimentando os corredores Quarto de Milha, especialmente os GPS e Leilões União Nordeste, terão suas datas anunciadas.

