Torcida do Fortaleza faz mosaico no estádio da final da Sul-Americana; veja imagens

A torcida do Fortaleza exibiu um mosaico no Estádio Domingo Burgeño Miguel na entrada do time no gramado para a disputa da grande final da Copa Sul-Americana 2023, contra a LDU. Foram utilizadas bandeiras brancas, azuis e vermelhas.

No centro do mosaico estava a sigla “FEC”, em referência ao nome do clube: Fortaleza Esporte Clube. A expectativa é que mais de 5 mil torcedores do Tricolor do Pici estejam no Estádio Domingo Burgeño Miguel para acompanhar a primeira final internacional do Leão.

Mais de 30 ônibus levaram caravanas de torcedores do Fortaleza até o Uruguai. Além disso, diversos torcedores do Leão foram até o local da disputa da final de avião, além de outros que se aventuraram e foram de carro ou de moto.