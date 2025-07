Torcida acompanha preparação final do Fortaleza para enfrentar Bragantino

O clima foi de pura empolgação na noite desta sexta-feira (25) no Pici. A torcida do Fortaleza marcou presença em peso no treino aberto do time no Centro de Excelência Alcides Santos, demonstrando apoio total ao elenco antes do confronto decisivo contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (26), na Arena Castelão.

Desde o fim da tarde, torcedores já se concentravam na Praça Ney Rebouças, em frente ao CT, aguardando a abertura dos portões. Enquanto esperavam, fizeram a festa com cânticos, transformando a espera em um esquenta.

Às 18h13, os portões foram abertos e os torcedores puderam acompanhar de perto os momentos finais da preparação tricolor. Em campo, o elenco realizava os últimos ajustes com bola, enquanto das arquibancadas vinham gritos de incentivo, fogos de artifício e sinalizadores, criando um ambiente festivo.

Essa ação faz parte de uma nova proposta de integração entre clube e torcida na era Renato Paiva. O técnico tem apostado na aproximação com os torcedores como uma forma de fortalecer o vínculo e aumentar a confiança do elenco nos momentos decisivos da temporada.

Fortaleza e Bragantino se enfrentam neste sábado (26), na Arena Castelão, em mais um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro.