Torcedores do Fortaleza comemoram título em "piscina" na arquibancada do Castelão

Durante a vitória do Fortaleza contra o Sport e as adversidades trazidas pela chuva forte, a torcida do Leão apoiava o time mas também aproveitava para fazer aquela zoeira. Dois torcedores do Tricolor aproveitaram a “piscina” que se formou no topo da arquibancada durante o jogo deste domingo (3), na Arena Castelão.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a cena dois rapazes no local cheio de água da chuva. Um sentado e outro em pé. Um deles grita: “Bora, Leão!”

O Fortaleza venceu o Sport e sagrou-se bicampeão da Copa do Nordeste. Yago Pikachu marcou o tento da vitória.

A cena é semelhante a outra bem conhecida, de 2011. Na época, num clássico entre São Paulo e Palmeiras, pelo Paulistão, as fortes chuvas alagaram o gramado do Morumbi assim como as arquibancadas. Com pouco escoamento de água, uma espécie de piscina se formou no local. Eles não perderam tempo e aproveitaram para nadar.