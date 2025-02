Tirol recebe Certificado de Clube Formador da CBF

O CEFAT Tirol recebeu nesta segunda-feira (24), o Certificado de Clube Formador (CCF), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Agora, no futebol cearense, três clubes tem o certificado de clube formador: Ceará, Fortaleza e Tirol. O certificado da CBF vale por toda a temporada 2025 e vence no dia 31 de janeiro de 2026.

O certificado permite ao Tirol registrar contratos de formação para atletas de 12 a 20 anos, assegurando o primeiro contrato profissional dos jogadores e garantindo direitos sobre suas futuras transferências.

Para a obtenção do CCF, o Tirol passou por um rigoroso processo de avaliação, que incluiu vistoria de sua estrutura física e organizacional. A CBF analisou alojamentos, refeitório, academia, assistência médica e pedagógica, além dos campos de treinamento, todos atendendo aos critérios exigidos pela entidade.

“A certificação reforça o compromisso do Tirol com a base e com a formação de atletas de alto nível. Esse reconhecimento é fruto de um trabalho sério, estruturado e com foco no futuro dos nossos jogadores”, destacou o diretor do clube, Savyo Santos.