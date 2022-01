Tiago Nunes testa positivo para Covid-19 e é afastado de treinamentos do Ceará

O treinador Tiago Nunes testou positivo para Covid-19 e está afastado das atividades do Ceará. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13) pela assessoria de comunicação do clube.

Em comunicado oficial, o Alvinegro informou que "Tiago está bem, em isolamento social e sendo acompanhando pelo Centro de Saúde e Perfomance do clube".

Os auxiliares Evandro Fornari, Kelly Guimarães, Pedro Antero e Daniel Azambuja seguem trabalhando com o elenco nestes próximos dias que o técnico não poderá estar fisicamente presente.

O elenco do Ceará se reapresentou no último sábado (8) e desde então iniciou a pré-temporada. Os jogadores seguem realizando atividades diariamente em Porangabuçu e sendo monitorados de acordo com protocolo do clube.

Antes de Tiago Nunes, outros três atletas já haviam testado positivo para Covid-19 e foram afastados do restantes do grupo de jogadores.