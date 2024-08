Thiago Silva debocha de fala de Endrick sobre Neymar; veja mais

O jogador Thiago Silva, zagueiro do Fluminense, parece não ter gostado do vídeo em que Endrick, agora contratado pelo Real Madrid, disse preferir Jude Bellingham em uma comparação com Neymar. A ironia em relação ao assunto foi deixada pelo atleta em uma publicação do Instagram.

O vídeo de Endrick, de 17 anos, repercutiu nas últimas semanas, tanto no Instagram como no Tiktok, justamente pela surpresa ao ver o atleta preferir o inglês ao brasileiro. Nas imagens, o jovem foi questionando sobre os atletas preferidos em determinadas posições dentro de campo.

Veja o vídeo de Endrick:

Já no vídeo comentado por Thiago Silva, o usuário de uma rede social comparou a opinião de Endrick a de Lamine Yamal, jogador do Barcelona e campeão da Eurocopa com a Espanha. Em determinada entrevista, ele teria revelado que é fã do Neymar.

Veja o vídeo comentado por Thiago Silva:

"Não pode ser verdade uma coisa dessa! O espanhol idolatra e o brasileiro finge ser cego… Que país maluco! Hahaha", comentou o autor da postagem. Em resposta, Thiago Silva apenas deixou uma série de emojis de risada.

Lamine Yamal já até postou uma foto vestindo uma camisa do Santos de 2012, época em que o atacante ainda atuava no Brasil.