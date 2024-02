Thiago Monteiro recebe convite para a chave principal do Rio Open

O Rio Open anunciou mais convites para as chaves principais de simples e de duplas e também do qualifying da 10ª edição do maior torneio de tênis da América do Sul. O cearense Thiago Monteiro disputará a sua oitava chave principal do Rio Open, enquanto Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli foram confirmados no qualifying. Nas duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni receberam o último convite da chave principal. Mais um convite será anunciado posteriormente para o qualifying de duplas.



Retorno de Thiago

No torneio em que o cearense começou a sua grande caminhada na elite do tênis, Thiago Monteiro retorna para o seu nono Rio Open e a oitava chave principal no ATP 500, recebendo o último convite da chave principal de simples. O brasileiro, um dos grandes favoritos da torcida, marcou a sua história no torneio ao vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga, na época número 9 do mundo, na primeira rodada. Ex-número 61 do mundo e atual 118º, Thiago é dono de nove títulos em challengers e vem de uma grande campanha ao representar a equipe brasileira na Copa Davis, conseguindo duas vitórias e garantindo o time no grupo mundial da competição pela primeira vez em nove anos.





"O Rio Open marcou minha carreira. É sempre a semana mais especial do ano: o maior torneio da América do Sul e em casa. As melhores lembranças que tenho numa quadra de tênis são no Rio Open, com a energia da galera e jogos memoráveis. Só tenho a agradecer a organização do evento por essa oportunidade, a de fazer parte do Rio Open mais uma vez. Estou muito feliz e agora é aproveitar da melhor forma", disse Thiago.

Legenda: O cearense Thiago Monteiro começou a sua grande caminhada na elite do tênis no Rio Open Foto: Divulgação/Fotojump

Outros brasileiros

No qualifying, os dois últimos convites da chave foram definidos. Felipe Meligeni, número 151 do mundo, recebeu uma das vagas finais, assim como Matheus Pucinelli, o 314º do ranking. Felipe vem de boas campanhas recentes, como a segunda rodada no US Open saindo do qualifying e a semifinal no challenger de Guayaquil, sendo o atual número 3 do Brasil. Aos 22 anos e vindo de semifinal no challenger de Piracicaba, Pucinelli substitui a vaga de Gilbert Klier, o vice-campeão da Maria Esther Bueno Cup, que precisou desistir da competição após sofrer uma lesão no pé.



Já na chave principal de duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni vêm juntos para a disputa do maior torneio de saibro das Américas. Demoliner, número 77 do mundo, tem cinco títulos de ATP em sua coleção e é um dos principais nomes das duplas brasileiros nos últimos anos. Felipe, conciliando as carreiras de simples e duplas, já chegou ao posto de 75º nas duplas e tem dois títulos de ATP, ambos ao lado de Rafael Matos, no seu hall de conquistas.



CONVITES DO RIO OPEN:



Chave principal de simples

1. Gustavo Heide

2. João Fonseca

3. Thiago Monteiro



Chave principal de duplas

1. Rafael Matos e Nicolas Barrientos

2. Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni



Qualifying de simples

1. Felipe Meligeni

2. Matheus Pucinelli

3. João Lucas Reis