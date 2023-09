Tenista Simona Halep é suspensa por quatro anos após ser flagrada em exame antidoping

A tenista romena Simona Halep foi suspensa por quatro anos por duas infrações contra o regulamento antidoping. O anúncio foi feito nesta terça-feira (12) pela Agência Internacional para a Integridade do Tênis (ITIA).

A jogadora de 31 anos, ex-número 1 do mundo e detentora de dois títulos de Grand Slam, já estava suspensa provisoriamente desde outubro de 2022. Seus quatro anos de suspensão terminam no dia 6 de outubro de 2026, explica a ITIA.

A jogadora romena, campeã de Roland Garros em 2018 e de Wimbledon em 2019, anunciou pouco depois que vai recorrer da decisão no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Lausanne (Suíça).

"Continuo treinando e farei tudo o que está ao meu alcance para limpar meu nome destas falsas acusações e voltar às quadras", escreveu a tenista.

A primeira infração foi um teste que acusou o uso de roxadustat durante o US Open de 2022. Esta substância estimula a produção de glóbulos vermelhos e é proibida pela Agência Mundial Antidoping (AMA).

Halep alega que a substância foi encontrada em seu corpo devido a uma contaminação acidental após consumir um suplemento alimentar e se declara inocente.

A segunda acusação é relativa a irregularidades em seu passaporte biológico, explicou a ITIA. "Eles estão matando não só a minha reputação, mas também a minha carreira", disse a tenista em maio, logo após a agência anunciar o segundo caso contra ela.

A romena também afirmou que está vivendo seu "pior pesadelo" e denunciou o "assédio" da ITIA: "Quer provar que sou culpada de algo que nunca fiz".

Halep não joga desde sua eliminação na primeira rodada do US Open de 2022, há um ano. Ela foi a primeira jogadora da elite do tênis a ser punida por doping desde a russa Maria Sharapova, que em 2016 foi flagrada pelo uso de meldonium e suspensa por 15 meses.