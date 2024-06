Tenista cearense Thiago Monteiro tem vaga confirmada na Olimpíada de Paris

O tênis brasileiro na Olimpíada de Paris contará com Thiago Monteiro, além das paulistas Beatriz Haddad Mais e Laura Pigossi também classificadas. A confirmação da vaga do atleta cearense foi anunciada nesta quinta-feira (20) pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês).

Medalhista de bronze ano passado nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), Monteiro herdou a vaga olímpica que pertencia ao argentino Facundo Diaz Acosta, o vencedor do torneio de simples em Santiago. Tanto o campeão pan-americano quanto o vice asseguraram presença em Paris. No entanto, Facundo Diaz não disputará os Jogos, porque a Argentina excedeu o número de tenistas classificados. Dessa forma, Thiago Monteiro arrematou a segunda vaga continental das Américas.

"É um sonho realizado. É a conquista do meu objetivo do ano, muito feliz em poder viver esse sonho novamente. É sempre especial estar no ambiente olímpico, tendo essa experiência de estar com os melhores atletas das principais modalidades do mundo e voltar para o complexo de Roland Garros. Muito feliz e mais tranquilo com a oficialização dessa vaga, agora é me preparar para vivenciar tudo isso de novo e fazer uma boa campanha", disse o tenista canhoto, de 30 anos, que estreou em Olimpíadas na última edição, em Tóquio.

Thiago Monteiro em #Paris2024! 🎾🇫🇷



O tenista se classificou para a chave de simples graças à medalha de bronze conquistada no Pan-Americano de Santiago, em 2023. A vaga foi confirmada hoje pela Federação Internacional de Tênis (ITF).#TimeBrasil #Smartfit pic.twitter.com/CgHXw7deI3 — Time Brasil (@timebrasil) June 20, 2024

Grande temporada

Na atual temporada do circuito mundial, Monteiro se destacou em torneios com piso de saibro, furando os qualifyings (classificatórios) dos Masters 1000 de Roma e Madri, e também o de Roland Garros. O brasileiro alcançou oitavas em Roma e chegou à terceira rodada em Madri. Antes da Olimpíada, Monteiro disputará o ATP 250 de Bastad (Suécia), também no saibro.

O número de tenistas brasileiros em Paris pode aumentar no próximo dia 2 de julho, com a divulgação da lista definitiva de atletas pela ITF. No mesmo dia a entidade anunciará as chaves de duplas masculina, feminina e mista.

Nos Jogos de Tóquio, o Brasil conquistou o bronze, primeira medalha olímpica do país no tênis, na chave de duplas femininas, com a parceria de Laura Pigossi e Luisa Stefani.