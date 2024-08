Técnico do Rosário Central pede demissão as vésperas de confronto contra Fortaleza pela Sula

Miguel Ángel Russo não é mais técnico do Rosário Central. Segundo os jornalistas locais, a decisão foi tomada por motivos pessoais que não foram revelados, contudo, acredita-se que o pedido do técnico aconteceu devido a problemas de saúde. O experiente técnico de 68 anos se despediu de sua equipe nesta sexta-feira (2) e deixa o comando do clube pouco antes de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza.

Dessa forma, Russo, que conquistou a Copa da Liga em 2023, encerra seu quinto ciclo à frente da equipe Argentina. Com isso, conforme o canal argentino TyC Sports, Matías Lequi, que dirigia a equipe reserva do clube, assume o cargo de técnico interino da equipe profissional do Rosário Central.

LUTA CONTRA CÂNCER

Em 2017, enquanto dirigia o Milionários da Colômbia, Russo foi diagnosticado com câncer de próstata. A partir daí ele foi submetido a diversos tratamentos para curar a doença. Em abril, no último ano, o treinador referiu-se à luta que mantém diariamente: “A vontade é viver cada dia que Deus te dá na vida, viver plenamente. Que os meus, todos aqueles que amo, estejam saudáveis ​​e bem. Minha doença sempre exige atenção, não dá para descuidar dela”, disse em entrevista ao canal argentino Cadena 3.

“Meu médico é quem está mais feliz. Desde que meu médico esteja satisfeito comigo, que é quem vê a fundo os estudos e tudo que precisa ser feito… Você precisa estar, além do que é informado, permanentemente observado para prevenir qualquer coisa. Estou feliz, calmo”, acrescentou.