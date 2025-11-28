Técnico do Fortaleza, Palermo recorda título mundial pelo Boca sobre o Real Madrid há 25 anos

Martín Palermo relembrou um momento muito especial como jogador de futebol. Ídolo no Boca Juniors, o argentino relembrou o segundo título da Taça Intercontinental, antigo Mundial de Clubes, que completa 25 anos. A competição reuniu o campeão sul-americano contra o campeão europeu. A equipe argentina encarou o Real Madrid e levou mais um título para a torcida Xeneize. Numa rede social, o ex-atleta e agora técnico do Fortaleza celebrou a conquista com carinho.

Faz 25 anos que vivi um dos momentos mais importantes da minha carreira. Ficará para sempre na história. Recordá-lo me faz sentir a mesma felicidade daquela vez. Martín Palermo Ex-jogador do Boca Juniors e atual técnico do Fortaleza

O treinador escreveu sobre o tema numa postagem em que traz fotos da camisa usada por ele e uma de Fernando Morientes, centroavante da equipe madrilenha na época.

As equipes fizeram a grande final no Estádio Nacional de Tóquio. Sob comando do técnico Carlos Bianchi, o grupo xeneize superou os rivais europeus por 2 a 1. Numa partida que contou com o brilho do então centroavante Martín Palermo, que marcou os dois gols da vitória e brilhou ao lado de companheiros como Riquelme e Delgado. Do outro lado, o badalado grupo merengue comandado por Vicente del Bosque tinha Roberto Carlos, Figo e Casillas, que teve trabalho para defender a meta.

O primeiro gol de Palermo foi logo aos três minutos do primeiro tempo após passe de Matellán. Aos seis, veio o segundo. Em contra-ataque, o grupo argentino ampliou em jogada de Riquelme e fez um lançamento do meio do campo para encontrar o camisa 9, que marcou no contrapé do goleiro espanhol na entrada da área. O brasileiro Roberto Carlos descontou para a equipe adversária. Um duelo resolvido na primeira etapa.

O Boca Juniors também relembrou a data nas redes sociais, com imagens da partida histórica.

Legenda: Boca Juniors relembra bicampeonato mundial com destaque para Palermo. Foto: Divulgação/Boca Juniors

Legenda: Palermo marcou os dois gols da vitória do Boca diante do Real Madrid. Foto: Divulgação/Boca Juniors

Martín Palermo tem história marcante no Boca Juniors. É ídolo e maior artilheiro da equipe argentina. Como treinador, liderou clubes ocmo Godoy Cruz-ARG, Pachuca-MEX, , Platense-ARG e Olímpia-PAR, onde conquistou o Campeonato Paraguaio antes de assumir o Tricolor após a demissão de Renato Paiva.

Como treinador do Leão do Pici, já são 14 partidas no Campeonato Brasileiro com seis vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe vem numa sequência de sete partidas sem derrotas e luta para deixar o Z4 do Brasileirão. O Tricolor volta a campo neste domingo (30), a partir das 18h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-MG em mais uma rodada da competição.