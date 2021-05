Técnico do Bolívar, Natxo González é demitido às vésperas do duelo contra Arsenal pela Sul-Americana

Às vésperas do duelo decisivo contra o Arsenal de Sarandí, na Argentina, pela 6ª rodada da Copa Sul-Americana, o Bolívar comunicou oficialmente o desligamento de Natxo González do comando técnico da equipe.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe boliviana informou que a decisão foi tomada em comum acordo entre clube e treinador. Vladimir Soria, da comissão técnica interna do clube, estará à beira do campo contra o Arsenal de Sarandí na quinta-feira (27), às 19h15, no Estádio Julio Humberto Grondona.

Bolívar na Sul-Americana

A derrota na última quinta-feira (20) para o Ceará, por 2 a 0, na Arena Castelão, minimizou as chances de classificação do Bolívar para a fase mata-mata da Copa Sul-Americana 2021. Com seis pontos conquistados em cinco partidas, a equipe boliviana ocupa a 3ª colocação, atrás de Arsenal de Sarandí (8) e Ceará (9), respectivamente.

Para assumir a liderança do Grupo C - e consequentemente a vaga na fase mata-mata da competição internacional -, o Bolívar precisará torcer por uma derrota do Ceará contra o Jorge Wilstermann e terá que vencer o Arsenal de Sarandí, na Argentina. Além disso, a equipe boliviana precisará reveter o saldo de gols negativo no torneio (4x5 contra 5x1 do Ceará).