Taekwondo nas Olimpíadas 2024: acompanhe Henrique Marques na luta por medalha nesta sexta

Henrique Marques, atleta de taekwondo do Brasil, venceu o jordaniano Saleh Al-Sharabaty na manhã desta sexta-feira (9), nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). Com o resultado, ele se classificou para as quartas de final da categoria até 80kg.

Ele agora terá pela frente o coreano Seo Geon-woo nas quartas de final. A luta entre os dois atletas está marcada para a manhã desta sexta-feira (9), às 9h40 (horário de Brasília). Caso vença a luta, Henrique Marques avança às semifinais.

No taekwondo feminino, a atleta brasileira Caroline Santos acabou sendo derrotada pela lutadora tailandesa Sasikarn Tongchan, pelo placar de 2 a 0, sendo eliminada nas oitavas de final da categoria feminina até 67 kg.