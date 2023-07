Surfista é atacado por tubarão em Margaret River, praia que compõe circuito da WSL

A praia de Margaret River, que compõe o Circuito Mundial de Surfe, sofreu ataque de tubarões e um surfista foi vítima do animal. Nas águas da praia de Gnarabup o surfista precisou nadar 600 metros para se salvar do ataque. O homem está estável, não corre risco de vida, mas segue internado em um hospital local.

Após o ataque, o tubarão foi visto novamente no mesmo local depois de 15 minutos. As autoridades australianas pediram que banhistas e outros surfistas evitassem entrar na água por conta do perigo.

A praia de Margaret River já tem no histórico a presença de tubarões. Em 2018, a etapa da WSL que acontece nesta praia precisou ser cancelada após ataques.