Superkite 2021 reunirá oito atletas cearenses na Praia do Cumbuco entre os dias 10 e 14 de novembro

O Superkite 2021, evento de kitesurf realizado pela Global Kitesports Association (GKA), movimentará o calendário internacional de kitesurf entre os dias 10 e 14 de novembro, na Praia do Cumbuco, em Caucaia. O torneio contará com oito atletas cearenses, sendo o estado que mais terá representantes na categoria freestyle que acontece há quase duas décadas.

Dentre os 11 atletas brasileiros que disputarão o Superkite 2021, Carlos Mário “Bebê”, Alex Neto, Erick Anderson, João Lucas, Davi Ribeiro, Carlos Magno, Mika Sol e Estefânia Rosa representarão o Estado do Ceará na disputa. Mais de 70% dos atletas brasileiros no torneio são cearenses.

Além de atletas brasileiros, o Superkite reunirá também os melhores atletas do mundo no âmbito internacional. O francês Arthur Guillebert, o espanhol Jeremy Burlando, o australiano Ewan Grant Jaspan e o suíço Maxine Chabloz, atual campeão masculino do torneio, também marcarão presença no evento.

Ao todo, serão mais de 46 atletas, nas categorias feminino e masculino, de mais de 20 nacionalidades diferentes, voando nos mares cearenses.

Serviço - SuperKite 2021

GKA Kite World Tour - Freestyle

Quando: 10 a 14 de novembro

Onde: Praia do Cumbuco - Caucaia - Ceará

