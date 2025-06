Super Mundial tem nove jogadores com passagem pelo futebol cearense; veja lista

Nove jogadores “velhos conhecidos” do futebol cearense fazem parte dos elencos de equipes que disputarão o Super Mundial de Clubes a partir do próximo sábado (14). Das 32 equipes que disputam a competição, quatro contam com atletas que já jogaram no estado.

Um dos exemplos é o atacante Arthur Cabral, que iria disputar a Copa do Mundo de clubes pelo Benfica, mas foi negociado com o Botafogo, que também disputará o torneio. Revelado pelo Ceará, o jogador é uma das esperanças do time carioca na competição.

BOTAFOGO | DAVID RICARDO, ARTUR VICTOR E ARTHUR CABRAL

Legenda: David Ricardo, Artur Victor e Arthur Cabral, jogadores do Botafogo Foto: Divulgação/Botafogo + Vítor Silva/ BFR

O Botafogo conta com três jogadores com passagem pelo futebol cearense, todos eles pelo Ceará: o zagueiro David Ricardo, revelado pelo Vovô, o atacante Artur Victor, que passou pelas categorias de base do clube, e o centroavante Arthur Cabral, principal revelação da história da base alvinegra, negociado com o Palmeiras em 2018.

FLAMENGO | EVERTON CEBOLINHA E PABLO

Legenda: Everton Cebolinha e Pablo, jogadores do Flamengo Foto: Marcelo Cortes /CRF

Dois jogadores do elenco Flamengo já passaram pelo futebol cearense. Everton Cebolinha atuou nas categorias de base do Fortaleza, sendo torcedor assumido do Tricolor do Pici. Já Pablo foi revelado pelo Ceará e chegou a atuar profissionalmente com a camisa alvinegra, inclusive na Série A do Brasileirão, na edição de 2010.

ESPÉRANCE DE TUNIS | RODRIGO RODRIGUES

Legenda: Rodrigo Rodrigues, jogador do Esperrance Foto: Arquivo pessoal/Rodrigo Rodrigues

Rodrigo Rodrigues é cearense, natural de Fortaleza (CE), e defende o Espérance de Tunis, da Tunísia. O atacante de 28 anos acumula passagens pelo futebol cearense, tendo defendido o Ferroviário ao longo da temporada 2018, quando disputou 11 partidas com a camisa do Tubarão da Barra e somou três gols marcados.

FLUMINENSE | SAMUEL XAVIER, HÉRCULES E LIMA

Legenda: Samuel Xavier, Lima e Hércules, jogadores do Fluminense Foto: Lucas Merçon/FFC + Marcelo Gonçalves/FFC

Por fim, o Fluminense conta com três atletas que já defenderam Ceará ou Fortaleza. O lateral-direito Samuel Xavier e o meia-atacante Lima defenderam o Ceará por várias temporadas. Hércules, meio-campista, foi vendido recentemente pelo Fortaleza ao Fluminense, em uma negociação que movimentou R$ 29 milhões.