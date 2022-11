Suíça perde último amistoso antes da Copa do Mundo; seleção está no grupo do Brasil

A seleção da Suíça perdeu o seu último jogo antes do início da Copa do Mundo do Catar. A seleção, que está no Grupo G do Mundial, o mesmo da Seleção Brasileira, foi derrotada por 2 a 0 pela seleção de Gana na manhã desta quinta-feira (17). A partida amistosa entre Suíça e Gana aconteceu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Salisu e Semeneyo marcaram os dois únicos gols, que aconteceram já no segundo tempo.

A Suíça aproveitou a oportunidade para fazer testes dentro de campo. Por isso, o técnico Murat Yakin realizou seis substituições na partida. A equipe titular foi composta pelo goleiro Sommer, os laterais Widmer e Akanji, os zagueiros Schär e Cömert, os meio-campistas Zakaria, Xhaka, Freuler, Vargas e Shaqiri, e o atacante Embolo. Entraram o zagueiro Elvedi, os meio-campistas Aebischer, Fassnacht e Steffen, e os atacantes Seferovic e Okafor.

Die Schweiz verliert das Testspiel vor der WM

La Suisse perd son match de préparation avant le mondial

La Svizzera perde l'amichevole alla vigilia del mondiale



SUÍÇA NA COPA DO MUNDO

O destaque da equipe foi a boa movimentação dentro de campo, mas a falta de organização defensiva foi o ponto negativo, algo que deve servir como trunfo dos rivais na Copa do Mundo. A Suíça estreia no Mundial contra Camarões, no dia 24. O duelo entre suíços e brasileiros acontece na segunda rodada, no dia 28. A seleção europeia encerra sua participação na fase de grupos contra a Sérvia, no dia 2 de dezembro.