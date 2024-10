STJD frustra Corinthians e Vasco e mantém datas das semifinais da Copa do Brasil

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu o pedido de Corinthians e Vasco pelo restabelecimento da data das semifinais da Copa do Brasil. Com isso, Vasco x Atlético-MG e Corinthians x Flamengo continuam marcados para 19 e 20 de outubro, respectivamente. Antes, as partidas ocorreriam no dia 17, mas os clubes mineiro e rubro-negro solicitaram adiamento sob a justificativa de terem mais tempo de recuperação para os atletas convocados na atual Data Fifa.

O pedido foi julgado pelo Pleno do STJD, a instância máxima do tribunal, e foi negado por unanimidade: 9 a 0. O auditor relator, Maxwell Borges de Moura Vieira, argumentou que não houve prejuízo aos clubes com a mudança e que já foram feitas outras alterações no calendário. A sustentação foi acatada pelos demais colegas.O Corinthians não tem intenção de buscar a Justiça comum para recorrer da decisão, conforme ojá apurou anteriormente. O Vasco havia comentado sobre a possibilidade, mas, sem o amparo do clube paulista, dificilmente tomará esse rumo.Tanto Corinthians quanto o Vasco entendem que Flamengo e Atlético-MG saem beneficiados com a mudança. Eles se baseiam no artigo 11 do capítulo 3 do Regulamento Geral de Competições (RGC), referente às "Disposições Técnicas". O tópico estabelece que "a convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus Clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições". Também foi citada a Lei Geral de Esportes, que seria violada, na visão dos clubes.Ainda de acordo com o RGC, no artigo 13, é definido que "as tabelas das competições somente poderão ser modificadas, por solicitação da parte interessada", descritas como "clube mandante, a federação mandante e a emissora detentora dos direitos de transmissão".Em nenhum dos casos, o Flamengo poderia solicitar oficialmente uma mudança de data, assim como o Atlético-MG, que joga a segunda partida com o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro. Ao divulgar o calendário com as novas datas, a CBF afirmou ter conversado com os clubes. Corintianos e vascaínos afirmam que a alteração ocorreu sem a anuência de ambos.Isso não bastou para o STJD. Flamengo e Atlético-MG defendem que a CBF tem autonomia para tomar decisões como essa.2 DE OUTUBROAtlético-MG 2 x 1 VascoFlamengo 1 x 0 Corinthians19 DE OUTUBRO16h - Corinthians x Flamengo20 DE OUTUBRO18h30 - Vasco x Atlético-MG