Sorteio do Mundial de Clubes de 2025 com Palmeiras, Fla e Flu ganha data; confira

A Fifa anunciou nesta segunda-feira a data em que realizará o sorteio que vai definir os grupos do novo Mundial de Clubes, a ser disputado no meio do ano que vem. O evento será realizado no dia 5 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos, às 15h (de Brasília).

Ao todo, 32 clubes participarão do evento, sendo que quatro deles são brasileiros. Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão classificados. A última vaga será disputada por Botafogo e Atlético-MG, na final da Copa Libertadores, no próximo dia 30, em Buenos Aires.A Fifa, no entanto, ainda não revelou qual será o formato do torneio. Há uma grande dúvida sobre a tradicional divisão dos potes. A Conmebol e os clubes brasileiros pedem para que os campeões da Libertadores sejam alocados como os cabeças de chave ao lado de outros quatro europeus.As equipes serão divididas em oito grupos com quatro componentes cada. Os dois melhores times avançam para as oitavas de final. Dessa etapa em diante, os classificados serão conhecidos em duelos mata-mata, como no formato tradicional da Copa do Mundo.O novo Mundial de clubes está programado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho. O jogo de abertura será em Miami e a grande final no MetLife Stadium, em East Rutherford, mesmo palco da decisão da Copa do Mundo do ano seguinte. O torneio contará com 12 estádios espalhados em 11 diferentes cidades.