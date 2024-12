O sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 será realizado na tarde desta quinta-feira (5), às 15h (horário de Brasília), em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, realizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

ONDE ASSISTIR AO VIVO

O sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025 será transmitido ao vivo no canal da FIFA no Youtube e também pelo Sportv e ge.

POTES DO SORTEIO

POTE 1

Bayern de Munique (ALE)

Flamengo (BRA)

Fluminense (BRA)

Manchester City (ING)

Palmeiras (BRA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Real Madrid (ESP)

River Plate (ARG)

POTE 2

Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (ALE)

Chelsea (ING)

Inter de Milão (ITA)

Juventus (ITA)

Porto (POR)

RB Salzburg (AUT)

POTE 3

Al-Ahly (EGI)

Al-Hilal (SAU)

Boca Juniors (ARG)

Botafogo (BRA)

León (MEX)

Monterrey (MEX)

Ulsan (COR)

Wydad Casablanca (MAR)

POTE 4

Al Ain (EAU)

Auckland City (NZL)

Espérance de Tunis (TUN)

Inter Miami (EUA)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Pachuca (MEX)

Seattle Sounders (EUA)

Urawa Red Diamonds (JAP)

COMO VAI FUNCIONAR O SORTEIO

As 32 equipes serão divididas em oito grupos, cada um deles contendo quatro equipes, mas equipes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Por conta de um maior número de representantes, quatro dos oito grupos contarão com dois clubes da Europa.