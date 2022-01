Silvio Romero é apresentado na Arena Castelão pelo Fortaleza: assista ao vivo

O atacante argentino Silvio Romero é apresentado nesta terça-feira (25) pelo Fortaleza Esporte Clube. Confira ao vivo as primeiras palavras do jogador como novo reforço tricolor para a temporada de 2022.

Artilheiro na Argentina, o centroavante irá vestir a camisa 9 da equipe cearense e chega com experiência internacional para a disputa da Libertadores. Na carreira, o jogador de 33 anos é idolo do Independiente-ARG.

O contrato no Pici é de empréstimo junto da equipe argentina por um ano. Ao término do período, o Fortaleza pode renovar o empréstimo por mais uma temporada ou firmar a compra em definitivo, com um valor fixado.

Assista ao vivo