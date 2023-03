Sevilla demite técnico Sampaoli e anuncia José Luis Mendilibar para sequência de 2023

A segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Sevilla terminou nesta terça-feira (21). O clube espanhol decidiu demitir o treinador argentino após a derrota por 2 a 0 para o Getafe no último domingo (19), em resultado que o deixou próximo da zona de rebaixamento no Campeonato Espanhol. O substituto será José Luis Mendilibar, que estava no Alavés.

"A imagem mostrada nessas últimas partidas levou o clube a tomar essa decisão na esperança de que possamos nos recuperar nas últimas 12 rodadas do Campeonato Espanhol", disse o Sevilla em nota oficial.

Em 31 jogos, foram 13 vitórias, seis empates e 12 derrotas. Apesar de chegar nas quartas da Liga Europa, o rendimento na liga nacional foi criticado, com a equipe na 14ª colocação, com 28 pontos e apenas 35% de aproveitamento.

Trajetória

Sampaoli comandou a equipe pela primeira vez entre 2016 e 2017. Na época, estava em um bom momento, mas deixou o cargo após um convite para a seleção da Argentina, o grande sonho da carreira. A passagem pelo time nacional não foi das melhores, com eliminação nas oitavas da Copa do Mundo de 2018, para a França.

Após deixar a Argentina, Sampaoli teve passagens de altos e baixos, com alguns episódios polêmicos, pelo Brasil, onde treinou Santos e Atlético-MG. Em seguida, foi para o Olympique de Marselha, antes de retornar ao Sevilla em 2022.