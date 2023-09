Semifinal do US Open: confira jogos, horário e onde assistir

Ben Shelton, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev entram em quadra nesta sexta-feira (8), no USTA Billie Jean King National Tennis Center, em Nova Iorque (EUA), para disputar as semifinais do US Open 2023, o Aberto de Tênis dos Estados Unidos.

O jovem norte-americano Ben Shelton enfrenta o sérvio Novak Djokovic, enquanto o fenômeno espanhol Carlos Alcaraz encara o russo Daniil Medvedev. Os vencedores das duas semifinais se enfrentam na grande final do US Open 2023.

JOGOS E HORÁRIOS

Ben Shelton x Novak Djokovic | 16h

Carlos Alcaraz x Daniil Medvedev | 20h

ONDE ASSISTIR

As partidas serão transmitidas por: sportv3, ESPN 2 e Star+.

CAMINHO DOS SEMIFINALISTAS

Nas quartas de final, Ben Shelton eliminou o norte-americano Frances Tiafoe, Novak Djokovic eliminou o norte-americano Taylor Fritz, Carlos Alcaraz eliminou o alemão Alexander Zverev, e Daniil Medvedev eliminou o russo Andrey Rublev.