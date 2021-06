Seleção da Eslováquia confirma primeiros casos de Covid-19 na Eurocopa

A seleção da Eslováquia confirmou nesta quinta-feira (17) os primeiros casos de Covid-19 na disputa da Eurocopa, que é realizada em 11 cidades-sede desde a sexta-feira (11) passada. O técnico do time eslovaco, Stefan Tarkovic, informou que o zagueiro Denis Vavro e um membro da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o treinador, Vavro não apresenta sintomas e já foi isolado. Ele não explicou como está o colega da comissão técnica - que não teve o nome revelado. O resultado dos testes saíram na véspera da segunda partida da Eslováquia nesta Eurocopa, contra a Suécia. Os dois times vão se enfrentar nesta sexta, na cidade russa de São Petersburgo.

Protocolo na Eurocopa

Nesta competição, os torcedores já podem frequentar os estádios. Há até arenas com capacidade máxima disponível, caso da Arena Puskas, em Budapeste. No jogo entre a seleção da casa e Portugal, na terça, o estádio, com capacidade para 67,2 mil torcedores, estava quase lotada.

As seleções participantes são monitoradas com sequência de testes de diagnóstico e, a depender do processo de imunização, devem ter as delegações isoladas em alojamentos. O uso de máscara também é indicado nos estádios, assim como a garantia do torcedor da vacinação.