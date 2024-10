Saulo Mineiro destaca empenho de Condé em trabalhar mentalidade do Ceará na reta final da Série B

O atacante Saulo Mineiro falou sobre o momento do Ceará para a reta final da Série B. O jogador é uma das principais peças no setor ofensivo do Alvinegro. O atleta destacou o empenho de Léo Condé em trabalhar a parte emocional do time para lidar com a pressão nos jogos e seguir vivo na briga pelo acesso.

"O Léo Condé pede muito em relação a isso sobre a questão da gente tomar o gol no início do jogo. Querendo ou não isso é um baque, independente da equipe. Ele vem trabalhando muito isso com a gente, a questão de mentalidade. Às vezes, quando estamos ganhando de 1 a 0 ou saímos com a derrota logo no início do jogo, ou se estamos ganhando e no final do jogo tomamos um gol... É claro que ele vem trabalhando muito para a gente não ter esse desespero. Tanto fora como em casa, temos essa responsabilidade. Temos trabalhado e melhorado isso", destacou o jogador que citou a vitória de virada diante do Paysandu, na última rodada, em casa.

Saulo marcou diante do Paysandu em cobrança de pênalti e depois converteu novamente, mas teve o gol anulado. O Vovô iniciou a partida atrás no placar, mas venceu com gols dele e de Erick Pulga. O jogador fala da imporância de voltar a balançar as redes.

"Sou um jogador bastante cobrado em relação a gols, até pela minha função de ser centroavante. É claro que estou muito feliz. Também sai um pesso gigante das costas, de poder voltar a marcar. Marcar e vencer diante da nossa torcida é maravilhoso."

O Vovô segue na briga pelo acesso. O time está em quinto lugar, com 54 pontos somados. O próximo desafio será diante do Avaí, no domingo (3). As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: