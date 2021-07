Sarto anuncia início das obras de reforma do gramado do estádio Presidente Vargas (PV)

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), divulgou na manhã desta quinta-feira (22) o início das obras de reforma do gramado do estádio Presidente Vargas (PV). O equipamento, que foi utilizado como um hospital de campanha para atender pacientes com Covid-19, recebe agora um investimento de R$ 2 milhões.

O valor será destinado para a realização de terraplanagem, drenagem, sistema de irrigação automatizado e uma nova grama. O último item, inclusive, será superior ao que era adotado no estádio localizado no bairro Benfica.

Legenda: O estádio Presidente Vargas iniciou as obras de reforma nesta quinta-feira (22) Foto: divulgação

Através de nota nas redes sociais, o gestor ressaltou que o término da operação está previsto para o primeiro semestre de 2022. Assim, há expectativa de retorno dos jogos de futebol no local ainda no próximo ano.

Reforma no PV

A reforma do gramado do estádio Presidente Vargas já era uma obra prevista para acontecer, mesmo antes da pandemia do novo coronavírus. O então prefeito Roberto Cláudio havia acordado com os presidentes do Ceará, Robinson de Castro, e do Fortaleza, Marcelo Paz, a realização da intervenção.

O Hospital de Campanha, instalado no PV e construído em tempo recorde, em menos de um mês, contou com 280 leitos e contabilizou um total de 1.239 pacientes atendidos, registrando 1.025 pacientes com alta entre abril e setembro de 2020.

A última partida realizada no equipamento ocorreu em dia 15 de março do último ano, entre Ferroviário e Pacajus. O time coral venceu a equipe metropolitana pelo Campeonato Cearense.