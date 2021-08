São Paulo x Palmeiras: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

O clássico Choque-Rei terá mais um capítulo importante anotado na história nesta terça-feira (10). São Paulo e Palmeiras disputam, no Estádio do Morumbi, às 21h30 (horário de Brasília), o jogo de ida das quartas de final da Taça Libertadores da América.

A partida marcará, além disso, o segundo mata-mata entre São Paulo e Palmeiras na temporada 2021. No início do ano, o confronto decidiu o Campeonato Paulista, com o Tricolor levando a melhor e vencendo o Alviverde na final, por 2 a 0 (no agregado).

Na Taça Libertadores, ambas equipes venceram seus adversários nas oitavas de final. O São Paulo aplicou 3 a 1 no Racing, fora de casa, enquanto o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final, vencendo o Universad Católica, por 1 a 0. Confira a campanha dos dois clubes abaixo.

Estatísticas de São Paulo e Palmeiras na Libertadores

São Paulo

Partidas: 8

Vitórias: 7

Empates: 0

Derrotas: 1

Última partida: Palmeiras 1 x 0 Universidad Católica (oitavas de final)

Palmeiras

Partidas: 8

Vitórias: 4

Empates: 3

Derrotas: 1

Última partida: Racing 1 x 3 São Paulo (oitavas de final)

Legenda: São Paulo e Palmeiras disputam as quartas de final da Taça Libertadores Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras

Provável escalação

São Paulo

Tiago Volpi; Léo, Miranda e Arboleda; Wellington, Luan, Daniel Alves, Liziero e Benítez; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Palmeiras

Weverton; Piquerez, Gustavo Gomez, Luan e Marcos Rocha; Zé Rafael e Danilo; Wesley, Gustavo Scapar e Raphael Veiga; Deyverson. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica | Veja local, horário e onde assistir

São Paulo x Palmeiras - Quartas de final da Taça Libertadores da América

Local: Estádio do Morumbi (SP)

Data: 10/08/2021 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Transmissão: Fox Sports