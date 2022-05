São Paulo x Juventude: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo hoje, quinta-feira (12), às 19h30, contra o Juventude, no duelo da volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O jogo acontece na Arena Barueri, interior de SP.



Na partida da ida, em Caixas do Sul, empate em 2 a 2, no estádio Alfredo Jaconi. Ou seja, quem vencer estará na 4ª fase. Um novo empate, por qualquer placar, a classificação será decidida nas penalidades.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Amazon Prime.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

São Paulo:

Jandrei; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Léo; Pablo Maia, Igor Gomes, Nestor e Patrick; Eder e Luciano.

Juventude:

César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Yuri, Jadson e Chico (Óscar Ruiz); Paulinho Moccelin, Guilherme Parede e Isidro Pitta.



Ficha técnica | São Paulo x Juventude

Local: Arena Barueri (SP).

Data: 12/05/2022 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) - GO

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA) - GO

Assistente 2: Bruno Boschilia (FIFA) - PR