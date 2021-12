São Paulo vence Juventude no Morumbi e garante permanência na Série A

O São Paulo está matematicamente garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. A vaga foi garantida nesta segunda-feira (6) ao vencer o Juventude por 3 a 1, no Morumbi, com gols de Luciano (2x) e Calleri. Sorriso descontou para os gaúchos.

Com o resultado, a equipe de Rogério Ceni chegou aos 48 pontos e alcançou a 11ª colocação. Os paulistas brigam agora por uma vaga na Pré-Libertadores. Na quinta-feira (9) visitam o América-MG, às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte.

O Juventude, por sua vez, permanece em situação complicada na tabela de classificação. A equipe de Jair Ventura figura na 17ª colocação, com 43 pontos. Na última rodada, precisa vencer o Corinthians e torcer pelo tropeço do Bahia, para livrar-se do rebaixamento.