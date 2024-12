São João do Jaguaribe vence o Fortaleza na ida da final do Campeonato Cearense de futsal

O time de futsal São João do Jaguaribe venceu o Fortaleza por 3 a 2 na noite deste sábado (7), no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), pela partida de ida da final do Campeonato Cearense de futsal de 2024.

Kadu, Gerryn e Alef marcaram os gols da vitória do São João do Jaguaribe, enquanto Jackson Samurai e Nardinho descontaram para o Fortaleza, que nesta ocasião jogava na condição de mandante da partida.

A partida de volta será disputada na próxima terça-feira (10), às 19h (horário de Brasília), no ginásio Júlio Irineu Costa, em São João do Jaguaribe (CE). O confronto definirá o grande campeão do Campeonato Cearense de futsal de 2024.