São Bernardo/SP x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo neste sábado (24), às 17h, contra o São Bernardo/SP no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), em jogo pela 19ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: Zapping, Nosso Futebol, Nosso Futebol+ e DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Floresta garantiu matematicamente sua permanência na Série C na rodada anterior. O Verdão da Vila, que está em 15º com 19 pontos, cumpriu o objetivo traçado e cumpre tabela contra o time paulista.

O técnico Marcelo Cabo ressaltou a permanência da equipe, que reagiu após a chegada dele.

"A permanência do Floresta na Série C, eu reputo como se fosse a mesma valia de um acesso, porque se você cai para uma Série D você tem que recuperar novamente uma temporada. Então pela forma que foi, a gente com sete jogos, sete derrotas, entrando na oitava rodada com 97.3% de possibilidade de rebaixamento, em dez rodadas a gente conquistou 19 pontos e selou a permanência. Então falando de Campeonato Brasileiro, eu acho que o ano terminou bem para o Floresta pelas circunstâncias”, explicou.

O São Bernardo já está classificado para a 2ª Fase da Série C. O Tigre do ABC é o quarto colocado, com 32 pontos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Bernardo

Alex Alves; Helder Maciel, Augusto e Rafael Forster; Hugo Sanches, Wesley Dias, Rodrigo Souza e Davi Gabriel; Felipe Garcia (Kauã Jesus), Kayke e Silvinho. Técnico: Ricardo Catalá

Floresta

Luiz Daniel; Alisson, Ícaro e Lucas Santos;

Diego Ferreira, Marcelo, Wescley e Pará;

Jean Silva, Lohan e Andrew. Técnico: Marcelo Cabo

São Bernardo x Floresta | FICHA TÉCNICA

Competição: 19ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP)

Data: 24/08/2024

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Daniel Da Cunha Oliveira Filho (MG)

Assistentes: Magno Arantes Lira (MG) e Pablo Almeida Da Costa (MG)