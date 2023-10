Sampaio Corrêa enfrenta o Ceará com quatro desfalques; veja a provável escalação

O Sampaio Corrêa, próximo adversário do Ceará na Série B do Brasileirão 2023, enfrentará o Vovô com pelo menos quatro desfalques. O lateral-esquerdo Pará, o volante Mikael, o meio-campista Neto Paraíba e o atacante Pimentinha não foram relacionados para o jogo.

Mikael, Neto Paraíba e Pimentinha estão machucados e entregues ao Departamento Médico da Bolívia Querida, enquanto Pará está suspenso. Eles não embarcaram com a delegação para Fortaleza, onde Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado (14).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SAMPAIO CORRÊA

O técnico da equipe maranhense, Fernando Marchiori, deve levar a campo na Arena Castelão o seguinte time titular: Luiz Daniel; Matheus Pivô, Icaro, Rafael Jansen e Alyson; Claudinei, Ferreira, Robinho, Vitinho e Riquelmo; Ytalo.

Legenda: Registro da partida entre as duas equipes no primeiro turno Foto: Ronald Felipe / Sampaio Corrêa FC

Ceará e Sampaio Corrêa entram em campo neste sábado (14), às 18h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 32ª rodada da Série B. O Ceará ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, enquanto o Sampaio está na 13ª posição, com 35 pontos.