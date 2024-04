Saiba quem é a 'Ferrari humana', fisiculturista brasileira tricampeã do Mr. Olympia

A fisiculturista Franciele Mattos iniciou na musculação há 15 anos e já foi três vezes campeã mundial no Olympia, na categoria Wellness. A brasileira começou na modalidade após o nascimento da primeira filha e uma depressão pós-parto. Conhecida como "Ferrari Humana", ela explica como é a rotina de treinamento e explica a origem do apelido.

"Foi a primeira vez que eu fui competir nos Estados Unidos e e eu estava com o biquíni vermelho. E eles falaram: 'uau, se a Ferrari fosse humana, ela seria dessa maneira. Seria esta mulher'. Agora eu estou num período tranquilo onde eu estou com um pouco mais de gordura e tal", relatou a brasileira em entrevista ao Fantástico.

Ela explica que recebe críticas pelo corpo, mas não dá atenção a isso. Em casa, todas as refeições dela são pesadas. Antes do treino, ela prepara as marmitas. Ao Fantástico, a fisiculturista responde se é possível ser atleta de fisculturismo sem usar algum tipo de substância anabolizante.

"No nível que eu compito profissional, não. É impossível chegar nesse resultado natural, por exemplo", revela.

Márcio Atalla, professor de Educação Física, ressalta que há um estudo na Dinamarca que mostra que quem faz uso de anabolizantes tem maior risco de mortalidade se comparado com quem não utiliza.

"Você tem um estudo muito recente da Dinamarca mostrando causas de mortes diversas para pessoas que usaram e pessoas que não usaram esteroides anabolizantes. 2,8 vezes mais chances de morrer uma pessoa que faz esse uso por qualquer causa de morte. Então, você precisa ter uma reflexão, será que você está cuidando mesmo da sua saúde?", destacou o profissional de Educação Física.