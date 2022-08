'Sabe quanto dinheiro eu tenho?': resposta de treinador do Corinthians causa polêmica

se temia perder o emprego, o treinador deu risada e deu uma resposta bem sincera. O A coletiva de imprensa do treinador do Corinthians, Vítor Pereira, gerou polêmica entre os torcedores do Timão após o comandante debochar de uma pergunta sobre seu futuro no cargo do time. Perguntadoo treinador deu risada e deu uma resposta bem sincera. O time de Vitor foi derrotado na noite deste sábado (13), pelo Palmeiras por 1 a 0 , pelo Brasileirão.

Perguntaram a Vítor Pereira se tinha medo de ser despedido do Corinthians.



A resposta: “Você deve estar a brincar comigo. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco?” pic.twitter.com/ChxL0OY3Eq — B24 (@B24PT) August 14, 2022

"Você deve estar brincando comigo com esta pergunta", começou, com o sorriso no rosto. "Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego? Você sabe quanto dinheiro tenho no banco, meu amigo? Tenho uma vida estabilizada, não preciso? Isso para mim passa ao lado", afirmou o treinador alvinegro.

O próximo compromisso do Corinthians será na quarta-feira. Diante de seus torcedores, o time alvinegro enfrenta o Atlético-GO pela Copa do Brasil. Já o Palmeiras volta a campo apenas no domingo, quando mede forças com o Flamengo, em casa.

Vitória do Palmeiras no Clássico

O Palmeiras não fez uma partida espetacular na Neo Química Arena, na noite deste sábado. Mas fez o suficiente para garantir uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 48 pontos e abre nove pontos de vantagem sobre o rival na ponta da tabela. A folga pode ser reduzida dependendo do resultado do Fluminense, que enfrenta o Internacional no Beira-Rio, neste domingo.