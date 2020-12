Robinho é condenado em segunda instância na Itália por violência sexual

O atacante Robinho e o amigo Ricardo Falco foram condenados nesta quinta-feira (10) pelo crime de violência sexual de grupo na Itália. A segunda instância da Justiça reiterou a pena de nove anos de prisão.

Os advogados do atleta, no entanto, irão recorrer ao tribunal do sistema judiciário - equivalente ao Superior Tribunal Federal (STF) do Brasil. Somente após a terceira instância que uma pessoa pode ser definida como culpado sem nova chance de defesa.

Condição de inferioridade

A condenação dos dois foi baseada no artigo “609 bis” do código penal italiano, que fala da participação de duas ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual, forçando a vítima a manter relações sexuais por sua condição de inferioridade “física ou psíquica”.

A vítima hoje tem 30 anos e compareceu ao tribunal. Robinho e Ricardo optaram por permanecer em solo brasileiro. A condenação por primeira instância ocorreu em novembro de 2017.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte