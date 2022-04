Rincón passa por cirurgia de quase 3 horas após sofrer acidente de carro na Colômbia

O ex-jogador Freddy Rincón, ídolo do Corinthians, segue em estado crítico após sofrer um acidente de carro, na madrugada dessa segunda-feira (11), em Cali, na Colômbia. Diagnosticado com um traumatismo craniano, ele foi submetido a uma cirurgia que durou quase três horas e retornou a um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As informações são do portal Uol.

"A cirurgia durou 2 horas e 45 minutos. Uma vez operado, ele foi transferido à Unidade de Terapia Intensiva. Sua condição é muito crítica. Seu prognóstico é reservado. É uma condição crítica para a qual continuaremos a implantar tudo o que for necessário. Deve ficar claro que seu prognóstico continua muito reservado", declarou o chefe médico da Clínica Imbanaco, onde Rincón está internado, Laureano Quintero.

Câmera flagra acidente

Além do ex-atleta, outras quatro pessoas se feriram no acidente, que aconteceu nessa segunda-feira, em cruzamento na Zona Sul da cidade colombiana. O carro que o ex-jogador estava dirigindo colidiu contra um ônibus. O motorista do coletivo se feriu na ocasião e, conforme a empresa responsável pelo transporte, ele está com estado de saúde estável.

Carreira

Rincón é conhecido como um dos grandes jogadores da história do futebol colombiano, com três Copas do Mundo no currículo. No Brasil, foi campeão mundial pelo Corinthians, em 2000, além de ter conquistado duas vezes o Brasileirão, além de um Estadual com a camisa alvinegra. Também acumula passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro.

Aos 55 anos, Rincón atualmente trabalha como comentarista esportivo na Colômbia. Ele ganhou notoriedade mundial ao marcar o gol contra Alemanha na Copa da Itália, em 1990, que garantiu a seleção colombiana a se classificar pela 1ª vez na história às oitavas de final de um Mundial.