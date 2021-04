Reunião na CBF deve definir rodada dupla com Fortaleza X Bahia e Ceará X Vitória no Castelão

Uma reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro, vai definir as datas das semifinais da Copa do Nordeste de 2021. O encontro será na tarde desta segunda-feira (19) e terá a presença de Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF). Em pauta, a possibilidade de uma rodada dupla no sábado (24) com jogos de Fortaleza x Bahia e Ceará x Vitória na Arena Castelão.

A proposta partiu da entidade estadual. Para evitar impacto na logística do Vovô, que tem compromisso pela Sul-Americana na terça (27) contra o Arsenal de Sarandí, na Argentina, a oferta é realizar as partidas regionais em uma mesma data, evitando imbróglios até para o Bahia, que também participa da competição internacional.

Legenda: Mauro Carmélio é o atual presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF) Foto: JL Rosa / SVM

“Teremos essa decisão hoje ainda de rodada dupla ou não. O Castelão tem essa condição. No sábado e domingo, fizemos a análise do estádio, vestiário, área comum, gramado, condição de acesso dos dirigentes, chefes de delegação e jogadores. Há essa viabilidade. Vamos apresentar para a CBF a condição de fazer esses dois jogos tendo em vista a própria data que está apertada”, explicou Carmélio ao Diário do Nordeste.

A expectativa é que o anúncio oficial seja emitido até o fim da tarde. A reportagem apurou que a medida deve ter o aval da CBF para ser viabilizada, sem necessidade de interferência da Liga do Nordeste - organização que coordena a Copa do Nordeste.

Regulamento

Os jogos estão previstos para a Arena Castelão por conta das campanhas de Ceará e Fortaleza, as melhores da competição. Assim, ambos têm a vantagem de atuar dentro de casa e administrar os duelos no estádio.

Pelo regulamento, as semifinais serão em duelo único. Em caso de empate, a disputa será nos pênaltis.

