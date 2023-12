Resultado do jogo Juventus x AS Roma hoje, 30/12: veja o placar e estatísticas da partida

Neste sábado, 30 de dezembro, em Torino, o jogo Juventus x AS Roma, terminou com o placar 1 - 0. A partida corresponde à 18ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE Juventus x AS Roma

JUV 1 - 0 ROM Gols A. Rabiot 47' 13 Total de chutes 11 4 Chutes no gol 3 42% Posse de bola 58% 432 Passes 590 85% Precisão de passe 87% 14 Faltas 13 1 Cartões amarelos 1 0 Cartões vermelhos 0 2 Impedimento(s) 0 2 Escanteio(s) 2

Juventus 3-5-2 Wojciech Szczęsny, Federico Gatti, Bremer, Danilo, Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Filip Kostić, Dušan Vlahović, Kenan Yildiz. AS Roma 3-5-2 Rui Patrício, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Evan Ndicka, Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Paulo Dybala, Romelu Lukaku.