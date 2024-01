Resultado do jogo AC Milan x AS Roma hoje, 14/1: veja o placar e estatísticas da partida

Neste domingo, 14 de janeiro, em Milano, o jogo AC Milan x AS Roma, terminou com o placar 3 - 1. A partida corresponde à 20ª rodada do Campeonato Italiano - Série A.

GOLS E ESTATÍSTICAS DE AC Milan x AS Roma

MIL 3 - 1 ROM Gols Y. Adli 11' O. Giroud 56' T. Hernandez 84' L. Paredes 69' 17 Total de chutes 12 5 Chutes no gol 5 48% Posse de bola 52% 474 Passes 497 89% Precisão de passe 87% 12 Faltas 9 2 Cartões amarelos 3 0 Cartões vermelhos 0 1 Impedimento(s) 5 2 Escanteio(s) 5

AC Milan 4-3-3 Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjær, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Ruben Loftus-Cheek, Yacine Adli, Tijjani Reijnders, Christian Pulišić, Olivier Giroud, Rafael Leão. AS Roma 4-3-3 Mile Svilar, Rasmus Kristensen, Gianluca Mancini, Diego Llorente, Zeki Çelik, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove, Leonardo Spinazzola, Romelu Lukaku, Stephan El Shaarawy.